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المتحدث الرسمي لسلسلة فنادق رونالدو ينفي تحويلها إلى مستشفى

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المتحدث الرسمي لسلسلة فنادق في البرتغال أنباء تحويلها إلى مستشفى من أجل المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، «كوفيد-19».

وأعلنت صحيفة «ماركا» الإسبانية في وقت سابق من اليوم أن سلسلة فنادق رونالدو في البرتغال ستتحول إلى مستشفى لهذا الغرض وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعات الماضية.

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ولكن المفاجأة هي أن الفندق لا يعرف أي شيء بشأن هذا الأمر وتم نفي الموضوع من جانب المتحدث الرسمي للفندق في تصريحات لشبكة «RTL Nieuws» الهولندية.

وقال المتحدث، في تصريحاته الصحفية: «نحن فندق ولن نتحول لمستشفى، لا يوجد تغيير لدينا، إنه يوم مثل أي يوم آخر».

وتابع: «سنبقى فندقًا دون أي تغيير، ونتلقى الكثير من الاتصالات من قبل وسائل الإعلام، لكن هذه الأخبار لم تكن صحيحة على الإطلاق، أتمنى للجميع يومًا جميلًا».

الجدير بالذكر أن رونالدو يتواجد حاليًا مع عائلته في البرتغال، بعد قرار ناديه يوفنتوس بدخول جميع اللاعبين الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابة مدافع البيانكونيري، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا.

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