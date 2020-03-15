شكرا لقرائتكم جنش ينصح بالحكمة الصينية فى مواجهة كورونا: تعامل مع الجميع كأنك مصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نصائحه لمتابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكتب جنش :" الوقاية خير من العلاج" مستهد بالقاعدة الصينية التي تقول :" القاعدة الصينية في الانتصار على كورونا تقول تعامل مع أي شخص على أنه مصاب وتصرف مع كل الناس على أنك مصاب".

كان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.



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وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.

لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .