شكرا لقرائتكم سمسار لاعبين وراء شائعة رفض علاء عبد العال التعاقد مع نجم الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحقق علاء عبد العال المدير الفني لفريق بتروجت من هوية الشخص الذى أطلق عليه شائعة رفضه التعاقد مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الأمر الذى جعل رواد "السوشيال ميديا" يسخرون من مدرب الفريق البترولى.

وعلم "الخليج 365" إن سمسار لاعبين أطلق هذه الشائعة لخلافه الشخصى مع علاء عبد العال وكان هدفه تشويه صورة المدرب وهو الأمر الذى كشفه أحد المقربين من السمسار.

وكان بادجي ج أكد بأن الشائعات التي تداولت بخصوص خوضه لاختبارات بنادي الداخليه منذ عده مواسم وتم رفض التعاقد معه من قبل علاء عبدالعال كلها كاذبة مضيفا بأنه لم يدخل مصر إلا مره واحده خلال انتقاله الرسمي للقلعه الحمراء بصحبه أمير توفيق مدير التعاقدات وسمير عدلي المنسق الإداري لفريق الكره بالنادي الأهلي.