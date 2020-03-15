الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة بطولات الأندية "رجال وسيدات"

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جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، برئاسة الدكتور عمرو علواني، تأجيل بطولتي القارة على صعيد الأندية، لمنافسات الرجال والسيدات؛ بسبب فيروس كورونا.
وأكد الاتحاد - في بيان اليوم /الأحد/ أن قرار التأجيل، يأتي كإجراء احترازي، حفاظا على لاعبي الفرق المشاركة وأجهزتها الفنية وغيرهم من منظومة اللعبة.
وأسند الاتحاد الإفريقي، في وقت سابق، تنظيم البطولتين إلى النادي الأهلي، في شهر أبريل المقبل، وكان مقررا أن تستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل المغطاة وصالة الشهداء بالنادي، منافسات بطولة السيدات، خلال الفترة من 1 إلى 11 أبريل المقبل ، وكذلك منافسات بطولة الرجال من 12 إلى 24 بالشهر نفسه.
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