شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على توقيع لاعب المصرى سراً فى صفقة مدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى الزمالك المصري على توقيع نجم جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة في الميركاتو الصيفي القادم للاستفادة القصوى من إمكانيات النجم الذي سعي طويلا للحصول على خدماته ضمن اهتمامات القلعة البيضاء في الأوانة الأخيرة.

حاجة الزمالك الملحة إلى التعاقد مع ظهير أيمن في ظل انتهاء عقد حازم إمام قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري ، وعدم توقيع الصاعد أحمد عيد لأي عقود رسمية أو احترافية مع الأبيض منذ تصعيدية كانت الدافع الأساسي وراء سد ثغرة الجبهة اليمني للفريق لاسيما في ظل هروب التونسي الدولي حمدى النقاز في المشهد الأخير من أسوار القلعة البيضاء، في ظل تفاقهم أزمته المستمرة حتى الان مما يعني أن المركز شاغرا بالفعل في جدارن ميت عقبة.

ويعتبر كريم العراقي الظهير الأيمن للنادي المصري البوسعيدي والمنتخب الأولمبي، هو الورقة الرابحة والصفقة المدوية الجديدة في أروقة القلعة البيضاء حيث أنه دخل دائرة اهتمامات الفريق لضمه، منذ عدة شهور بعد انتهاء

وتمكن مسؤولو الزمالك من الحصول على توقيع اللاعب سراً بعد عقد جلسة معه بموجبها انتقاله إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الجارية، في الوقت الذى رحب فيه مسئولين من نادي المصرى البورسيعدى باتمام الصفقة خاصة في ظل حصوله لعى حقوقه المادية والمعنوية منها .

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وجاءت موافقة مسؤولي المصري على انتقال العراقي للأبيض فى يناير، بموجب

الضوء الأخضر لاتمام الصفقة عدمه ، خاصة أن النادى البورسعيدى يرغب فى إنهاء الصفقة بنهاية الموسم بعد ما أرجئ اتمامها منذ الشتاء الجاري.

ويعتبر كريم العراقى من العناصر الأساسية فى تشكيلة المصرى البورسعيدى، وهو عنصر فعلال ومهم أيضا في تشكيل منتخب شوقي غريب الأولمبي المتوج مؤخرا ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة والمتأهل بالطبع على أولميباد طوكيو 2020 في الصيف المقبل.

وفى الفترة الأخيرة سعي نادى الزمالك فى الدخول في مفاوضات جادة لشراء كريم العراقى الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى والمنتخب الأولمبى، بعد هروب حمدى النقاز ، وتقدم النادى الأبيض بمذكرة رسمية ضده فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عقب تأكيد اللاعب بقيامه بفسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك، رغم عدم وصول خطاب رسمى إلى ناديه بهذا الشأن حتى الآن.

وسيقوم الزمالك بالتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لشراء كريم العراقى خاصة في ظل الموافقة المبدئية التي أبداها مسئولي الفريق البورسعيدي.