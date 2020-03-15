شكرا لقرائتكم هل يطبق الجناينى اقتراح الاتحاد الإنجليزى ويتوج الأهلى بطلا ويمنع الهبوط؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسيطر الغموض حتى الآن على مصير الدورى المصرى بعد تعليق النشاط الرياضى لمدة أسبوعين، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة.

وأصدر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بيانا أعلن من خلاله تعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونص بيان اتحاد الكرة على "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

ويدرس عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية، اقتراحات التي يفكر فيها الاتحاد الإنجليزى بشأن الدورى الإنجليزى وتطبيقها في الدورى المصرى حال تعذر عودة النشاط مرة أخرى.

وكانت أبرز هذه السيناريوهات هو منح لقب الدورى لنادى الأهلى والمقاولون وصيفا مع تصعيد أول ثلاث فرق في ترتيب المجموعات في الممتاز "ب"، ليكون الدورى الموسم المقبل بـ21 فريقا، مع عدم هبوط أى فريق لدورى الممتاز "ب".

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أما السيناريو الثانى، هو إلغاء الموسم الجارى وبداية الموسم المقبل مع نفس فرق هذا الموسم.

أما المقترح الثالث وهو بقاء الحال كما هو عليه وتحديد المتأهلين والهابطين بناء على الترتيب الحالى.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسري رينية فايلر قد حقق الفوز في 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة في مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.