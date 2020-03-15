شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع الثلاثاء لبحث سيناريوهات ما بعد تجميد النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء، من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يومًا تبدأ من غدٍ الاثنين.

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ويبحث مسئولو اتحاد الكرة، السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية وكافة الأمور الأخرى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء بقيادة د.مصطفى مدبولي قرر تجميد كافة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.