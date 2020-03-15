شكرا لقرائتكم تعرف على موعد عودة الإسماعيلى للقاهرة بعد تأجيل مباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الإسماعيلى من المغرب فى الواحدة من صباح الأثنين عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة ، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الوصول لمطار القاهرة الدولى ما يزيد عن خمس ساعات.

كان الاتحاد العربى قد أعلن تعليق منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية السادس بعد انتشار فيروس كورونا.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانا خفيفا ،وذلك بعد صدور قرار بتأجيل مواجهة الرجاء لأجل غير مسمى.

المران اشتمل على بعض التدريبات الخططية قبل أن يختتم بتدريبات ترفيهية لاسيما بعد فك الضغط من على كاهل اللاعبين.

وأعلن اتحاد الكرة المصري تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من اليوم الاحد، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

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ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة في مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري.

ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

الجدير بالذكر، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.