شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يمنح موظفيه إجازة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني منح موظفي الاتحاد إجازة لمدة أسبوع وتم الاتفاق على تقسيم الموظفين على مرتين ، بسبب فيروس كورونا .

أخطر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الموظفين البالغ عددهم 110 موظف بمنحهم إجازة لمدة أسبوع لنصف الموظفين ، على أن يحصل النصف الثاني على إجازة من العمل الأسبوع التالي ، حفاظا على العاملين وسلامتهم بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :