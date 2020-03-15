شكرا لقرائتكم عطيف يعود من إسبانيا.. ويمكث في الحجر المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال وصول لاعبه عبدالله عطيف يوم الأحد إلى السعودية قادماً من إسبانيا، مشيراً إلى أنه سيمكث في الحجر المنزلي لمدة أسبوعين.
وخضع عبدالله عطيف إلى عملية جراحية في برشلونة تحت إشراف الطبيب الشهير رامون كوجات للعلاج من إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعرض إليها الشهر الماضي.
وزاد الهلال في خبر نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بدأ عبدالله عطيف المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية.
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