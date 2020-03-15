شكرا لقرائتكم نادٍ ألماني يستغل فترة إيقاف الدوري ببيع "النقانق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغل فريق يونيون برلين، المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) فترة الراحة الإجبارية بسبب تفشي فيروس كورونا، بافتتاح شاحنة طعام افتراضية تزامنا مع تأجيل مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ التي مقررا إقامتها يوم السبت.

وبعد إلغاء المباراة أمام بطل الدوري الألماني، بجانب كل مباريات المسابقة قرر النادي بيع الجعة والنقانق افتراضيا على موقع النادي الإلكتروني، ويمكن للجماهير شراء مشروب جعة ونقانق أو حساء البازلاء مقابل 2.5 يورو حيث تذهب هذه الأموال لمساعدة النادي في تعويض خسارته كنتيجة لتأجيل المباريات. كما تم عرض فيلم عن احتفالات صعود الفريق لبوندسليجغا الموسم الماضي.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني : جاء العديد من مشجعي يونيون برلين في الأيام الماضية وسألوا عن كيفية دعم النادي بتبرعات. من بينها كانت فكرة لا تقاوم : شاحنة طعام افتراضية!

وبدأت عملية البيع قبل ساعتين من الموعد الذي كان مقررا لمباريات يوم السبت، إذ قيل للجماهير أن بإمكانها وضع النقانق والجعة والأشياء الأخرى في عربة التسوق وبعد ذلك يقدمون تبرعاتهم.