شكرا لقرائتكم كورونا يضرب رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب دومينيك بلاك، رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم، بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج الفحص إيجابية يوم الأحد.

وقال بلانك (70 عاماً): صحتي جيدة. وأضاف في بيان للاتحاد السويسري لكرة القدم: شعرت بأعراض خفيفة للبرد.

وأصبح بلانك ثاني مسؤول في عالم كرة القدم الأوروبية يصاب بالفيروس، بعد سلافيشا كوكيزا رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم الذي أعلن عن إصابته يوم السبت.

وكان الاتحاد السويسري لكرة القدم قد أصدر قراراً بإيقاف منافسات اللعبة حتى نهاية الشهر المقبل.