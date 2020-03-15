ايقاف الدوري الاماراتي لأربعة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم الاحد تعليق الدوري والنشاط المتعلق باللعبة لمدة أربعة اسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وجاء قرار الاتحاد بعد يوم من بيانه السبت حول استمرار اقامة الدوري حسب التوقيت المقرر سابقا. وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي "قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم في الدولة للموسم الرياضي 2019-2020 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس (اذار) 2020 ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد، على أن يتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة". واكد الاتحاد ان القرار يشمل جميع المسابقات وانشطة المنتخبات الوطنية. مواضيع قد تهمك :

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