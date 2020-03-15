الجزائر تعلق كافة الأنشطة الرياضية حتى 5 إبريل بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر، اليوم الأحد، تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من غد الاثنين وحتى 5 أبريل المقبل، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنها أقرت جملة من الإجراءات تشمل غلق كل المنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية والترفيهية إلى الخامس من أبريل، وتأجيل كل المنافسات الرياضية (البطولات الرياضية ودورات الكؤوس) في جميع الاختصاصات.

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وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من هذه الإجراءات الرياضيين المتأهلين لأولمبياد طوكيو 2020 والرياضيين المعنيين بالدورات التأهيلية للأولمبياد، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية المعنية وكذا المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة.

كما تم منع التنقلات بين دور الشباب، مع تأجيل كل نشاطات وتظاهرات الشباب، والمهرجانات، واللقاءات، والمعارض والصالونات على المستوى المحلي، ، والوطني.

وأشارت الوزارة إلى أن تأجيل كل النشاطات المنظمة في الهواء الطلق وكل الجمعيات العمومية للاتحادات والجمعيات الرياضية.