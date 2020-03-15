الإسماعيلي يحدد موعد عودته من المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعود بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، قادمة من المغرب فى تمام الواحدة من صباح غدٍ الأثنين وذلك عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة.

وستطير بعثة الإسماعيلي في رحلة من المغرب إلى القاهرة في رحلة ستستغرق ما يزيد عن خمس ساعات.

وجاء قرار فريق الإسماعيلي بالعودة لمصر، عقب اعلان الاتحاد العربي لكرة القدم تعليق منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية السادس بعد انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية السادس.