بالفيديو.. كريم حافظ يصنع في خسارة مالاتيا سبور بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: صنع المحترف المصري كريم حافظ ظهير فريق مالاتيا سبور هدفًا في خسارة فريقه (2-1) أمام قيصري سبور ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري التركي. قيصري سبور تقدم في النتيجة بهدفين متتالين وتحديدًا في الدقيقة 22 عن طريق موريس ميشانوفيتش فيما ضاعف بيدرو هنريكي النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 42. فريق مالاتيا سبور لجأ لخدمات كريم حافظ في الدقيقة 46 من زمن أحداث الشوط الثاني لينجح المحترف المصري في صناعة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 70 والذي جاء عن طريق فيدار أورن كجارتانسون. بهذه النتيجة توقف رصيد مالاتيا سبور عند 25 نقطة ليظل في المراكز المهددة بالهبوط، في المقابل ارتفع رصيد قيصري سبور لـ23 نقطة إلا أن هذا الفوز لم يغير من مركز الفريق والذي ظل أخيرًا.

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