تعليق الدوري الإماراتي لمدة شهر بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تجميد النشاط الرياضي لمدة 4 أسابيع بداية من 15 مارس الجاري، كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الإماراتي بيانا، أكد خلالها أن قرار تعليق النشاط الرياضي سيكون لمدة شهر كامل بداية من 15 مارس وحتى 15 أبريل المقبل.

وأوضح أن بعد انتهاء مدة التجميد سيقوم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بتقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء حرصا على كرة القدم وحفاظا على سلامة كل أفراد المجتمع وعناصر اللعبة، وخوفا من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن يشمل قرار التجميدجميع مسابقات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والأكاديميات وغيرها.ش