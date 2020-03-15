محامي نيدفيد لمصراوي: سنقاضي مركز تأهيله الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد عبدالرحمن عادل، محامي كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، أن اللاعب سيقاضي مركز تأهيله الألماني للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي تعرض لها اللاعب بعد العمليات الجراحية التي خضع لها.

وخضع نيدفيد لجراحتين في الركبة بعد العملية الأولى التي خضع لها خلال شهر أبريل الماضي بسبب قطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء الملتهب في الأخرى.

وقال عبدالرحمن عادل، في تصريحات خاصة لمصراوي مساء الأحد: "كريم نيدفيد سيحرك دعوى قضائية ضد المركز الألماني الذي قام بتأهيله بشكل خاطئ مما تسبب في تعرضه لمشاكل في الركبة".

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وأضاف: "تم عرض الآشعة وكل التقارير الطبية على الأطباء في ألمانيا وأمريكا من أجل الوقوف على الخطأ، وتؤكد المؤشرات أن الطبيب الذي قام بالتأهيل وليس الجراحة هو من وراء ذلك".

وأكمل: "كريم نيدفيد سيطير إلى ألمانيا بعد أسبوعين من أجل متابعة الحالة، لكن السفر متوقف حتى الآن بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا".

وأشار محامي اللاعب في ختام تصريحاته إلى أن كريم نيدفيد لن يتمكن من العودة للمشاركة مع الأهلي في المباريات قبل حلول شهر أغسطس المقبل.