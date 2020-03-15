نجم الهلال السعودي يعود من رحلته العلاجية بإسبانيا ويخضع للحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، عودة عبدالله عطيف نجم الفريق من رحلته العلاجية بإسبانيا، على أن يكون قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، خوفًا من إصابته بفيروس كورونا المستجد والمنتشرفي أنحاء متفرقة حول العالم.
وكان عطيف قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام شباب دبي بدوري أبطال أسيا، ليطير نجم الفريقلإجراء عملية جراحية بمدينة برشلونة الإسبانية.
وتعد إسبانيا إحدى اكثر البلدان الأوروبية تفشيًا لفيروس كورونا بعد إيطاليا، وكانت السلطات السعودية قد فرضت حجرًا صحيًا على كافة القادمين من البلدان المنتشر بها فيروس كورونا، ليخضع عبدالله عطيف للحجر الصحي فور وصوله لمطار الرياض.
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