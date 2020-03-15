رسميا.. الاتحاد الإماراتي يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لـ 4 أسابيع

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعليق كافة الأنشطة الرياضية ابتداءًا من اليوم ولمدة 4 أسابيع كإجراء احترازي خشية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا رسميًا، أكد خلاله أنه قرر تعليق كافة

المسابقات الرياضية لمدة 4 أسابيع بسبب فيروس كورونا،على أن يتم تقييم الوضع بعد انقضاء المدة المحددة.

وأضاف البيان أن قرار التعليق جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة

في دولة الإمارات، ويشتمل التأجيل أنشطة المنتخبات الوطنية وكرة القدم النسائية والأكاديميات والصالات، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

يذكر أن العديد من الاتحادات الرياضية بمختلف بلدان العالم أرجأت المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب ما يقرب من 150 ألف شخص حول العالم.