جولة للاعبي الإسماعيلي في الأراضي المغربية

قام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى بجولة حرة فى مدينة كازابلانكا اليوم، وذلك على هامش تواجد البعثة فى المملكة المغربية. وكان الفريق يستعد للقاء مضيفه الرجاء فى إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يتم تأجيله إلى أجل مسمى بسبب فيروس كورونا. بسبب فيروس كورونا. وحرص اللاعبون على التجول وتوثيق أفضل اللحظات بالصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور. الجدير بالذكر أن بعثة الدراويش ستعود للأراضى المصرية غدًا في رحلة تستمر 5 ساعات.

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