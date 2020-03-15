شن واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وقائد منتخب الأسود الثلاثة، هجومًا حادًا على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن التأخر في اتخاذ قرار تأجيل المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن المسؤولين تعاملوا مع اللاعبين كفئران تجارب.
وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت العالمية، إن المسؤولين عن الرياضة في انجلترا تعاملوا مع اللاعبين كفئران تجارب بسبب التأخر في الإعلان عن تأجيل المسابقات الرياضية، مقارنةٍ بالاتحادات في الدول الأخري التي سارعت بوقف الأنشطة الرياضيةحرصًا على لاعبيها.
وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تعليق المسابقات الرياضية حتى أول أبريل المقبل، بعد التأكد من إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.
وأردف قائد المنتخب الإنجليزي السابق، أنه لا يوجد مانع من امتداد الموسم الكوري الحالي حتى شهر سبتمبر كإجراء احترازي حرصًا على سلامة الجميع من الإصابة بالفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر واين روني : الاتحاد الإنجليزي تعامل مع اللاعبين كفئران تجارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.