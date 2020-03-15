واين روني : الاتحاد الإنجليزي تعامل مع اللاعبين كفئران تجارب

شن واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق وقائد منتخب الأسود الثلاثة، هجومًا حادًا على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن التأخر في اتخاذ قرار تأجيل المسابقات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن المسؤولين تعاملوا مع اللاعبين كفئران تجارب.

وقال روني في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت العالمية، إن المسؤولين عن الرياضة في انجلترا تعاملوا مع اللاعبين كفئران تجارب بسبب التأخر في الإعلان عن تأجيل المسابقات الرياضية، مقارنةٍ بالاتحادات في الدول الأخري التي سارعت بوقف الأنشطة الرياضية

حرصًا على لاعبيها.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت تعليق المسابقات الرياضية حتى أول أبريل المقبل، بعد التأكد من إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.

وأردف قائد المنتخب الإنجليزي السابق، أنه لا يوجد مانع من امتداد الموسم الكوري الحالي حتى شهر سبتمبر كإجراء احترازي حرصًا على سلامة الجميع من الإصابة بالفيروس المستجد.