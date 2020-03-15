الإسماعيلي يعلن موعد عودته إلى مصر

تغادر بعثة فريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى من المغرب فى تمام الواحدة من صباح غدٍ الاثنين وذلك عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة. الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدا للعودة للقاهرة. هذا ومن المقرر أن تستغرق رحلة الوصول لمطار القاهرة الدولى ما يزيد عن خمس ساعات. الوصول لمطار القاهرة الدولى ما يزيد عن خمس ساعات. وكان الاتحاد العربى قد أعلن تعليق منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية السادس بعد انتشار فيروس كورونا.

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