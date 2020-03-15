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وتقرر أن ينعقد اجتماعاً بين الاتحاد الأوروبي، وممثلي 55 ناديًا في أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، من أجل الخروج بقرارات “مستقبلية” لمواجهة الفيروس.
ومن ضمن الاقتراحات المنتظر مناقشتها، إقامة ما تبقى من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بنظام مباراة واحدة تلعب في ملعب محايد، بدلاً من لقاءي الذهاب والعودة.
وأحدث الاقتراحات التي سيتم مناقشتها هي إقامة دورة رباعية لنصف النهائي في المسابقتين، من أجل تقليص وتسريع وقت استكمال المسابقات.
اسطنبول وغدانسك الأقرب لاحتضان الدورة الرباعية
وفقًا للخطة التي وضعتها الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، سيتم خوض نصف النهائي والنهائي لكل بطولة في مدينة واحدة على مدى أربعة أيام، وستكون اسطنبول وغدانسك، اللتان تم اختيارهما بالفعل كمكانين لاحتضان نهائيين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، على الترتيب، هما المدن المضيفة للحدثين.
ومن المقرر أن يقدم مدير المسابقات في الاتحاد الأوروبي “جورجيو ماركيتي” الاقتراح لممثلي الاتحادات الأعضاء الـ 55 في المنظمة عندما يعقدون مؤتمر -عبر الفيديو- يوم الثلاثاء.
وتبىقى الأولوية الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي إنهاء دورتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي – كلاهما تم تعليقهما هذا الأسبوع-.
من خلال لعب الدور نصف النهائي والنهائي في غضون أربعة أيام ، سيتم تحرير التواريخ للسماح للبطولات المحلية المعلقة في أوروبا بإكمال مواسمها. ستركز الخطة أيضًا على تحديد حركة مشجعي كرة القدم على مدينتين فقط، بدلاً من رؤيتهم يسافرون في جميع أنحاء القارة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا .. اتجاه نحو إقامة دورة “رباعية” لحسم لقب دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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