متجدد | روجاني وكوتروني وآخرون .. 11 إصابة بفيروس كورونا بين نجوم الدوري الإيطالي

كانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس “كورونا” في القارة العجوز، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من ألف حالة وفي حين أن هناك أكثر من 17،000 شخص مصاب في البلاد.

وشهدت الأيام الثلاثة الماضية التأكيد على وجود 11 لاعباً في الدوري الإيطالي، لديهم نتائج إيجابية، وأصبحوا حاملين للفيروس، كان سبعة من هؤلاء اللاعبين من سامبدوريا، في حين أن يوفنتوس كان لديه واحد وفيورنتينا ثلاثة.

وكان أول لاعب يتم تأكيده إصابته علنًا هو مدافع يوفنتوس “دانيلي روجاني” حيث أثبتت الاختبارات أنه مصاب بكورونا، مع إجبار فريق إنتر أيضًا على الحجر الصحي بعد الاحتكاك به خلال ديربي إيطاليا.

ومن ضمن قائمة مصابي السيري آ “عمر كولي ، ألبين إيكدال ، أنطونيو لا غومينا ، مانولو جابياديني ، مورتن ثورسبي ، فابيو ديبولي و بارتوس بيريزينسكي” من سامبدوريا مع ثلاثي فيورنتينا “دوسان فلاهوفيتش ، جيرمان بيزيلا وباتريك كوتروني”.

وتم تعليق الكالتشيو رسميًا يوم الثلاثاء 10 مارس، بعدما تم لعب بعض المباريات خلف أبواب مغلقة في شمال إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، ثم انتقلت العدوى من المناطق الإيطالية عالية المخاطر، حتى أصبحت كامل إيطاليا في الحجر الصحي.

وأجبر المواطنون على البقاء في المنازل، واضطرت جميع الشركات، باستثناء تلك التي تقدم الخدمات الأساسية مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، إلى الإغلاق حتى 25 مارس.

اضغط هنا للتعرف على أسماء نجوم الكالتشيو المصابين

وجاءت قائمة المصابين في الدوري الإيطالي حتى الآن كالتالي

دانيلي روجاني – يوفنتوس

عمر كولي – سامبدوريا

ألبين إيكدال – سامبدوريا

Advertisements

أنطونيو لا غومينا – سامبدوريا

مانولو جابياديني – سامبدوريا

مورتن ثورسبي – سامبدوريا

فابيو ديبولي – سامبدوريا

بارتوس بيريزينسكي – سامبدوريا

دوسان فلاهوفيتش – فيورنتينا

جيرمان بيزيلا – فيورنتينا

باتريك كوتروني – فيورنتينا