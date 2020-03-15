السطو على منزل فيرتونخين وأخذ عائلته رهائن!

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ذكرت الشرطة البريطانية اليوم الأحد 15 مارس 2020، ان اسرة لاعب كرة القدم الدولي البلجيكي “يان فيرتونخين” احتجزت لفترة قصيرة ليلة الثلاثاء الماضي تحت تهديد السكاكين خلال عملية سطو على منزله، بينما كان مدافع توتنهام الإنجليزي مع فريقه في ألمانيا.
وذكرت الشرطة ان اربعة رجال يرتدون الأقنعة مسلحين بالسكاكين اقتحموا منزل فيرتونخين بينما كانت زوجة اللاعب البلجيكى الدولي واطفاله بداخله.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في ألمانيا للمشاركة مع فريقه في المباراة ضد لايبزيج في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء (صفر-3).
وقال متحدث باسم توتنهام “اننا ندعم “يان” واسرته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية. ونشجع كل من لديه معلومات تقديمها لمساعدة الشرطة في تحقيقاتها”.
وأعلن متحدث باسم الشرطة أنه “تم استدعاء الشرطة إلى عنوان منزل في الساعة 7:49 مساء العاشر من مارس بعد الإبلاغ عن عملية سطو”.
وأضاف “حضر عناصر الشرطة. وأفيد بأن أربعة رجال يرتدون الأقنعة، مسلحين بالسكاكين، دخلوا عنوة إلى المنزل وسرقوا عدة مقتنيات قبل مغادرتهم”.
وقال “لم يصب احد بجروح. وكان المشتبه بهم قد غادروا المكان قبل وصول عناصر الشرطة. ولم تحدث اعتقالات ولا تزال التحقيقات مستمرة”.
ويأتي هذا الحادث بعد استهداف نجمي أرسنال الألماني “مسعود أوزيل” والبوسني “سياد كولاسيناك” من قبل راكبي دراجات نارية مسلحين أثناء القيادة في شمال لندن في وقت سابق من هذا الموسم.
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