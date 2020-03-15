نتيجة مباراة جالطة سراي وبيشكتاش في الدوري التركي

يستضيف فريق جالطة سراي نظيره بيشكتاش في ديربي تركيا، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 15-3-2020 في إطار منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري التركي.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “تورك تيليكوم”، بإدارة من الحكم التركي “عبد القادر بيتيجن”، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 التركية.

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يدخل “جالطة سراي” الفريق المضيف المباراة، وعينه على تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى النقطة الـ52، لمواصلة الصراع على مركز الصدارة.

ويحتل الأحمر والأصفر المركز الثالث برصيد 49 نقطة، خلف كلا من “طرابزون سبور” صاحب المركز الأول، و”إسطنبول باشاك شهير” صحاب المركز الثاني بنفس الرصيد 52 نقطة.

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وسيفتقد “جالطة سراي” إلى عامل الجمهور، بعد ما أعلنت رئاسة الجمهورية التركية إقامة كافة الأنشطة الرياضية دون حضور جماهيري حتى نهاية شهر إبريل بسبب فيروس كورونا.

بيشكتاش والمركز الخامس

على الجانب الآخر يتطلع “بيشكتاش” الفريق الضيف إلى خطف نقاط المباراة كاملة، لإستعادة المركز الخامس من فريق “ألانياسبور”، الذي حقق الفوز على “غازي شهير” امس السبت.

ويقبع فريق النسور السوداء الذي ينشط في صفوفه الدولي المصري “محمد النني“، في المركز السادس برصيد 43 نقطة، جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مناسبة وتعادل في 4، وخسر 8 لقاءات.

يذكر ان لقاء الفريقان بالدور الأول (الجولة التاسعة)، قد شهد فوز فريق بيشكتاش بهدف دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “فودافون آرينا”.

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