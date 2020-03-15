فالنسيا الإسباني أصبح ناديًا موبوءً بفيروس كورونا

أعلن فريق فالنسيا الإسباني اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس “كورونا” بين أعضائه، ليصبح الفريق الأول في الدوري الإسباني الممتاز، الذي يُصيب لاعبيه الفيروس المنتشر حول العالم.

وأصدر الخفافيش بيانًا إعلاميًا جاء فيه”نعلن عن وجود 5 حالات إصابة بفيروس كورونا من الطاقم الفني والفريق الأول، جميعهم معزولون الآن في منازلهم وكلهم في حالة صحية جيدة، يود النادي تقديم دعمه لجميع العاملين في المجال الصحي كما يدعو الناس إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها”.

ومن ضمن أعضاء فريق فالنسيا المصابين المدافع الأرجنتيني “إيزيكيل جاراي”، الذي أعلن عن إصابته بنفسه، أسابيع قليلة بعد إصابته بداية عام 2020 بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال جاراي عبر حسابه على انستجرام ”من الواضع أني أواجه بداية غير موفقة لعام 2020. فقد أثبتت الفحوص إصابتي بفيروس كورونا. أشعر أنني على ما يرام تماما والآن لابد لي من الانصات لتعليمات السلطات الصحية والبقاء في العزل في الوقت الراهن.“

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ومن ضمن الأسماء المصابة كذلك قلب الدفاع “إلياكيم مانجالا” والظهير الأيسر “جايا”، بالإضافة إلى عنصرين من الجهاز الفني.