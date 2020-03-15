رياضة | فرجاني ساسي يطير إلى تونس

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سافر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى بلاده اليوم الأحد لقضاء أجازة هناك وسط توقف النشاط الرياضي في مصر.



وحصل لاعبو الزمالك على راحة لمدة أسبوع من التدريبات بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب فيروس الكورونا.



واستغل فرجاني فترة الراحة في السفر إلى بلاده وقضاء أجازة هناك على أن يعود إلى الفريق بداية الأسبوع المقبل استعدادا للمشاركة في التدريبات.



وتوقف النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس الكورونا.