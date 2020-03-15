رياضة | 7 دوريات لم توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 دوريات لم توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتش جماهير كرة القدم على دوري لم يتم إيقافه بعد تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، والذي تسبب في تعليق النشاط الرياضي.

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وأعلن الكثير من اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم وقف النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا، منها "الفلسطيني، الإيراني، الموريتاني، العماني، المغربي، الجزائري، السعودي، المغربي، الكويتي، الأردني، العراقي، السوري، المصري،القطري، الانجليزي، الاسباني، الإيطالي، الفرنسي، الألماني، الكوري، الياباني، الصيني، التايلاندي، هونغ كونغ، الهولندي، البرتغالي، الدنماركي، التشيكي، البلغاري، الإيرلندي، السلوفيني، السلوفاكي، الروماني، النمساوي، الالباني، المقدوني، الامريكي، الإماراتي".

وهناك 7 دوريات يمكنك متابعتهم وهم، " التونسي، السوداني، الروسي، التركي، الباكستاني، الأرجنتيني، الجنوب إفريقي" الذين تستكمل منافساتهم بشكل طبيعي.