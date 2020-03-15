رياضة | نجم توتنهام الإنجليزي يتعرض لسطو على منزله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام الإنجليزي يتعرض لسطو على منزله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأحد دعمه للاعبه يان فيرتونخين عقب تعرض عائلته لتهديد بسكين خلال سطو على منزله.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي، عندما كان فيرتونخين متواجدا في ألمانيا مع توتنهام لخوض لقاء في دوري أبطال أوروبا.

ونقلت (بي بي سي) تصريحات للمتحدث الرسمي بإسم نادي توتنهام قال فيها:" ندعم فيرتونخين وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية".

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وأضاف:" نحث أي شخص لديه معلومات للتقدم ومساعدة الشرطة في التحقيقات".

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع قبل الساعة الثامنة يوم 10 مارس.

وقال متحدث بإسم الشرطة:" أبلغت بأن أربعة أشخاص يرتدون أقنعة، ومسلحون بسكاكين، دخلوا عنوة للمكان وسرقوا العديد من الأشياء قبل أن يغادروا".

وأضاف :" لم يتعرض أحد للإصابة. وترك المشتبه بهم المشهد قبل أن تصل الشرطة. ولم يتم القبض على أحد ومازالت التحقيقات مستمرة".