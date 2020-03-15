رياضة | صفقة القرن.. ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. ساديو ماني يقترب من ارتداء قميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني على أعتاب إبرام "صفقة القرن" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يستهدف النادي الملكي، التعاقد مع واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي.

نجم ليفربول على رادار ريال مدريد:

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي ريال مدريد يوجه أنظاره صوب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي للحصول على خدمات نجم ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق والذي طلب التعاقد مع زميل نجمنا المصري محمد صلاح، بعدما أبدي إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية وثبات مستواه خلال الفترة الماضية مع الريدز.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن نادي ليفربول فتح باب المفاوضات مع وكلاء السنغالي "ساديو ماني" خلال الفترة الحالية، لمعرفة الشروط المالية للاعب للموافقة على الانتقال لقلعة "سانتياجو برنابيو" خلال الصيف المقبل، للدفاع عن ألوان قميص الفريق المدريدي بداية من الموسم القادم.

قيمة صفقة انتقال ساديو ماني لريال مدريد:

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إنتقال نجم ليفربول ساديو ماني إلي صفوف نادي ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يتوقع أن يكلف خزينة النادي الملكي مبلغ مالي ضخم قد يصل إلي 140 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن النادي المدريدي على استعداد لدفع هذا المبلغ للحصول على خدمات اللاعب المتألق.

أرقام ساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي:

خاض ساديو ماني 161 مباراة مع ليفربول منذ إنضمامه للفريق في موسم 2016 / 2017 قادمًا من ساوثهامبتون، بإجمالي دقائق لعب فعلية 13265 دقيقة، وسجل 77 هدفا، وصنع 34 هدفا، وحصل على 19 بطاقة صفراء، كما حصل على بطاقة حمراء وحيدة.

لعب "ماني" 38 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي، سجل 18 هدفا، وصنع 12 هدفا.

توج النجم السنغالي مع ليفربول بكأس العالم للأندية ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، كما حصل على جائزة الحذاء الذهبي كـ"هداف" الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مناصفة مع زميله محمد صلاح، ونجم أرسنال أوباميانج.