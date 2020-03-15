رياضة | جنش يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية بشأن "كورونا"

وتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ الأمس كإجراء احترازي بسبب الكورونا.

ونشر جنش عبر حسابه على تويتر حكمة صينية تقول:تعامل مع أي شخص على أنه مصاب وتصرف مع كل الناس على أنك مصاب".

وكتب جنش:الوقاية خيرًا من العلاج.

وكانت آخر مواجهة الزمالك أمام الترجي التونسي في إياب الدو ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.