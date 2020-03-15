رياضة | خبر سار للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا بصرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليله المقبلة.

وقرر منصور صرف المستحقات بناء على طلب اللاعبين والجهاز الفني وذلك بعد الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

Advertisements

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف جميع المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة بالرغم من تجميد النشاط الرياضي في مصر لمدة 15 يوما.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون كان قد اعلن امس السبت بمنح لاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.