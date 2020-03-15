رياضة | تعليق الأنشطة الرياضية بالجامعات

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قرر الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تعليق كافة الأنشطة الرياضية التي تقام ضمن فعاليات الدورة الرياضية السابعة والاربعون لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية اعتبارا من تاريخه وساعته لمدة إسبوعين وحتي اشعار آخر وذلك كاجراء احترازي من منطلق الصحة أولا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي اعلنها خلال مؤتمر صحفي، وقرار الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.