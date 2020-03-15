رياضة | رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم يصيب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم يصيب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب دومينيك بلاك، رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم، بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج الفحص إيجابية، ونفس الأمر ينطبق على إيزيكويل جاراي لاعب بلنسية الإسباني، الذي أصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يصاب بالفيروس.

وقال بلانك، 70 عاما، إنه خضع للفحص بعد أن شعر بالتهاب في الحلق وسعال خفيف، ولكنه أضاف أنه بصحة جيدة.

وقال في بيان للاتحاد السويسري لكرة القدم:" شعرت بأعراض خفيفة للبرد وتوقفت كرة القدم السويسرية حتى نهاية الشهر المقبل".