رياضة | نجم جزائري على رادار الزمالك في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم جزائري على رادار الزمالك في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الجزائري حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسيطنطينة الجزائري دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.



ويحتاج الفريق للتعاقد مع ظهير أيمن في الموسم المقبل بسبب وجود حازم إمام فقط بعد فسخ التونسي حمدي النقاز تعاقده مع الفريق في وقت سابق.



واستدعى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بن عيادة للمعسكر الأخير بدلًا من يوسف عطال لاعب فريق نيس الفرنسي المصاب وسط تقديم بن عيادة مستويات مميزة في الدوري الجزائري.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بعد تعليق النشاط الرياضي.