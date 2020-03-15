الامارات | عاجل.. إيقاف الدوري الإماراتي بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إيقاف الدوري الإماراتي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إيقاف كافة بطولات كرة القدم لمدة أربعة أسابيع بداية من اليوم 15 مارس كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد، وأصدر الاتحاد بيان أكد فيه التوقف مشيراً إلى أنه سيتم تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة.

وكان اتحاد الكرة ورابطة المحترفين قد أصدرا بيان أمس باستمرار بطولات الكرة لفرق دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 عام بدون جمهور، قبل أن يتغير الوضع الأن يصدر بيان يوقف من خلاله كافة أنشطة كرة القدم في الإمارات لمدة شهر كامل.