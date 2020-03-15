شكرا لقرائتكم خبر عن "نايكي" تغلق متاجرها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلق شركة "نايكي" للملابس الرياضية متاجرها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من اليوم حتى 27 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في بيان للمجموعة اليوم.
وقالت المجموعة الأميركية "قررنا إغلاق متاجرنا في دول عدة.. للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".
وسيشمل الإغلاق المتاجر الموجودة في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا.
وأضاف البيان "ستكون عمليات الإغلاق في الفترة الممتدة من الاثنين 16 مارس وحتى الجمعة 27 منه"، مضيفة أن متاجرها على الإنترنت لا تزال متاحة امام الزبائن.
وفي الوقت نفسه، ما زالت متاجر "نايكي" في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم مناطق الصين مفتوحة وفقا للمجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | "نايكي" تغلق متاجرها بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.