الامارات | "نايكي" تغلق متاجرها بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "نايكي" تغلق متاجرها بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلق شركة "نايكي" للملابس الرياضية متاجرها في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا من اليوم حتى 27 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في بيان للمجموعة اليوم.

وقالت المجموعة الأميركية "قررنا إغلاق متاجرنا في دول عدة.. للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وسيشمل الإغلاق المتاجر الموجودة في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا الغربية واستراليا ونيوزيلندا.

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وأضاف البيان "ستكون عمليات الإغلاق في الفترة الممتدة من الاثنين 16 مارس وحتى الجمعة 27 منه"، مضيفة أن متاجرها على الإنترنت لا تزال متاحة امام الزبائن.

وفي الوقت نفسه، ما زالت متاجر "نايكي" في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم مناطق الصين مفتوحة وفقا للمجموعة.