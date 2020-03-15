شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيل مواجهة الرجاء.. الإسماعيلي يخوض مرانًا خفيفًا بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي االإسماعيلي، مرانًا خفيفًا، اليوم الأحد، وذلك بعد صدور قرار بتأجيل مواجهة الرجاء المغربي لأجل غير مسمى.

وكان الاتحاد العربى قد قرر تأجيل منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس» بعد تفشي فيروس كورونا.

المران اشتمل على بعض التدريبات الخططية قبل أن يختتم بتدريبات ترفيهية لفك الضغط من على كاهل اللاعبين.