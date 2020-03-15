شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد و«أبوريدة» يلغيان سفرهما لسويسرا.. واجتماع عبر «فيديو كونفرانس» مع «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألغى هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وأعضاء بالكاف، سفرهم إلى سويسرا للقاء أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، لبحث آخر التطورات فيما يتعلق بكرة القدم، وتم استبدال السفر بعقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس، وجاء إلغاء السفر بسبب الاحتياطات الدولية بشأن انتشار «كورونا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أحمد و«أبوريدة» يلغيان سفرهما لسويسرا.. واجتماع عبر «فيديو كونفرانس» مع «فيفا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.