كانافارو: قلق من الوضع في إيطاليا وعلينا أن نتعلّم من الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
تحدث قائد منتخب إيطاليا السابق والمدرب الحالي فابيو كانافارو عن أزمة فيروس كورونا التي تواجه العالم هذه الأيام لا سيما إيطاليا.
وقال كانافارو نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "لم يكن من السهل مواجهة مثل هذا الفيروس الوحش في الصين، لأنه لم تكن هناك سوابق لمعالجته، فقد ساد الشعور على جميع أنحاء العالم بالقلق والتوتر، خاصة وأنت لا تعرف من أين يمكن أن يأتيك".
وأضاف: "نعم أنا قلق من الوضع في إيطاليا، لأننا مازلنا لم نصل إلى الذروة، ونحتاج إلى المقاومة والبقاء مركزين في كل شيء، أعتقد أن الأخطاء التي وقعت في الأسابيع الماضية، هي عندما فر الآلاف من لومبارديا إلى الجنوب".
وتابع: "فخور بكيفية تصرف الدولة الإيطالية، وسنحتاج الآن إلى الانتظار لمدة أسبوع آخر لعرفة عدد الأشخاص المصابين ونحتاج للتماسك، لأننا ارتكبنا نفس خطأ الصين في البداية، عندما لم يتم فهم سرعة المرض، كان الحال هو إخراج الناس من ووهان فقط (المدينة التي كانت فيها الإصابات".
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