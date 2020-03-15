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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رينا: طلبوا منّا الحجر المنزلي والخروج للتدريبات يوم الاثنين ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أعرب الحارس الاسباني المخضرم بيبي رينا ، حارس نادي أستون فيلا الانكليزي، عن تعجبّه من قرار الأندية الإنكليزية إستئناف التدريبا يوم الاثنين على الرغم من أزمة فيروس كورونا.
وقال رينا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "في إنكلترا قالوا لنا بأن نتلزم الحجر المنزلي، من ثم الخروج للتدريبات يوم الاثنين، أعتقد أنه علينا التعامل بجديّة أكثر مع فيروس كورونا".
وأضاف رينا: "فقط الأندية التي شهدت إصابات بالفيروس علقت التدريبات نهائيا، مثل تشيلسي وأرسنال، ونحن كذلك علينا أخذ الأمور بجديّة".
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