رينا: طلبوا منّا الحجر المنزلي والخروج للتدريبات يوم الاثنين !

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أعرب الحارس الاسباني المخضرم ​بيبي رينا​ ، حارس نادي ​أستون فيلا​ الانكليزي، عن تعجبّه من قرار الأندية الإنكليزية إستئناف التدريبا يوم الاثنين على الرغم من أزمة ​فيروس كورونا​.



وقال رينا في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "في إنكلترا قالوا لنا بأن نتلزم الحجر المنزلي، من ثم الخروج للتدريبات يوم الاثنين، أعتقد أنه علينا التعامل بجديّة أكثر مع فيروس كورونا".

وأضاف رينا: "فقط الأندية التي شهدت إصابات بالفيروس علقت التدريبات نهائيا، مثل تشيلسي وأرسنال، ونحن كذلك علينا أخذ الأمور بجديّة".