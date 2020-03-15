شكرا لقرائتكم حارس الزمالك يحتفل بزفافه الليلة بعد توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، مساء اليوم، الأحد، بزفافه، بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة أسبوع على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء إحترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

واحتفل محمد صبحي، فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بعقد قرانه في حضور نجوم القلعة البيضاء بجانب عددا من لاعبي الأهلي حيث تواجد لتهنئته كلا من محمد عواد حارس مرمى الزمالك، محمد عبد السلام وكريم بامبو وإمام عاشور لاعبي الفريق الأبيض ومحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بجانب عمار حمدي بجانب عددا من لاعبي أندية الدوري وانتقل محمد صبحي إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بتروجت.

Advertisements

وقرر محمد صبحى، استغلال أجازة الزمالك فى إقامة حفل زفافه، بعدما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا وقال مجلس الزمالك إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادي حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

ومن المقرر أن يشهد حفل زفاف "صبحى"، حضور عدد من نجوم الزمالك إلى جانب أصدقائه فى المنتخب الأولمبى والأندية المختلفة، بعدما قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم بعد اجتماعة بالدكتور أحمد عبدالله المشرف على المنتخب إلغاء معسكر الفريق الذي كان مُقرراً له الفتره من 23 مارس وحتي 31 مارس في بداية مشوار استعدادته لاولمبياد طوكيو 2020 ، وذلك في ضوء توجه الدولة وقرار الحكومة المصرية بإيقاف النشاط الرياضي وتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلغاء مباريات الأجندة الدولية التي كانت مُقرره من 23 مارس وحتي نهاية الشهر وكذلك قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات التصفيات القارية المؤهله لكأس الأمم الإفريقية المُزمع إقامتها في الكاميرون 2021 ومنها مباراتي المنتخب الوطني ضد المنتخب التوجولي .