شكرا لقرائتكم ياسر رضوان عن تصريحات أحمد بلال لمصطفى محمد: "بيعمل شو إعلامي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر رضوان نجم النادى الأهلى السابق ، إن محمد مصطفى مهاجم نادي الزمالك على قدر عالي من الإمكانيات الفنية، مضيفا أن مصطفى محمد لاعب أسد ولديه قوة وسرعة وإمكانياته الفنية بشكل كامل عالية وأي مدرب يتمنى لاعب مثله.

وعن هجوم أحمد بلال مهاجم الأهلى السابق على لاعب الزمالك في تصريحات سابقة قال : "تعبيرات بلال خانته كثيرا ، واتصور أن هدفه من ذلك كسب "شو".

ويرى ياسر رضوان نجم النادي الأهلي السابق، أنه من المنطقي إعلان النادي الأهلي بطلاً لبطولة الدوري العام في نسخته الحالية، في حالة تم إلغاء المسابقة.

وقال رضوان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: لوائح اتحاد الكرة تنص على اعتبار الموسم كأنه لم يقام في حالة إلغاءه في الوقت الحالي، ويترتب على ذلك أيضاً إلغاء الصعود والهبوط، ولكن من المنطقي إعلان الأهلي بطلاً إذا تم إلغاء الدوري، خاصة وأن الفريق الأحمر يحتاج على الأكثر لـ 6 نقاط لحسم البطولة بشكل تام، وفي ظل الفارق الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

أضاف رضوان: الطبيعي أيضاً أن يتم اعتبار المقاولون صاحب المركز الثاني بعد الأداء الذي قدمه منذ بداية الموسم والمجهود الذي بذله لاعبو الفريق.

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ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 49 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 33 نقطة ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمي، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية" .