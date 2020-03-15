شكرا لقرائتكم شريف العريان: المؤشرات تؤكد تأجيل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، عن أن المؤشرات الأولية لأولمبياد طوكيو 2020 تقترب من تأجيلها لفترة .

أكد العريان في تصريحات لإذاعة ON SPORT FM التصفيات النهائية لاوليمبياد طوكيو كان مقررا انتهائها نهاية مايو و أول يونيو ، ولكن المؤشرات سيتم استئنافها في مايو وقد تحسم في آخر يونيو ، والاوليمبياد مقرر إنطلاق حفل الافتتاح بها يوم 24 يوليو وبالتالي التصفيات قد تؤجلها ، إلى جانب تأجيل الجانب الياباني لبعض الأمور الخاصة بالبطولة هناك لعدم الإختلاط خوفاً من انتشار فيروس كورونا وبالتالي تأجيل الاوليمبياد هو الأقرب.

سيكون هناك اجتماع للجنة الأوليمبية الدولية يوم وعلى أثارها سيتم تحديد الموقف النهائي لاوليمبياد طوكيو عقب هذا الاجتماع سواء بالتأجل أو إقامته في موعدها.

أكد شينزو آبي رئيس وزراء الياباني أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى 9 اغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وأشار آبي إلى أن لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد-19" الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم.

وجاء كلام آبي بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

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وقال رئيس الوزراء الياباني في تصريحات السبت "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وأضاف "نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر من دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار الفيروس".

سبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على ان الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالمياً على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام، ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

وشدد آبي على "التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة من أجل إنجاح الألعاب"، مشيراً إلى أن الطرفين لم يناقشا أي احتمال لتأجيلها.

وكان البرلمان الياباني قد منح آبي صلاحيات تخوله إعلان حال الطوارئ في البلاد بسبب فيروس "كوفيد-19"، لكن رئيس الحكومة اعتبر ان الأمر غير ضروري في الوقت الحالي.

ومن شأن قرار مماثل في حال اتخذ الطلب من الشعب الياباني ملازمة المنازل وإقفال المدارس والاماكن العامة.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ أكد هذا الأسبوع، أن اللجنة ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية التي صنفت "كوفيد-19" وباء عالمياً، بشأن إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.