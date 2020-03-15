شكرا لقرائتكم ساسى يغادر القاهرة إلى تونس فى إجازة الزمالك لتوقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، التواجد فى تونس خلال فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء إحترازى ضد انتشار فيروس كورونا .

وأوضح ساسى لجهاز الزمالك إنه سيعود بداية الأسبوع المقبل من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق، عقب نهاية فترة الراحة السلبية التى تمتد إلى أسبوع فى قلعة ميت عقبة، وذلك بعدما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصاً على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.

وغادر القاهرة، اليوم، كلا من الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الزمالك، متجهين إلى المغرب، بعد قرار الجهاز الفنى بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات ومن المقرر أن يعود لاعبى الزمالك إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل استعداداً للانتظام فى التدريبات الجماعية.

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وقال مجلس الزمالك، إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا، لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادى حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدورى الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

فيما أخطر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم ومكافآتهم الخميس المقبل، بعد الإشادة بالمستوى الذى قدمه جميع اللاعبين خلال المرحلة الماضية والتى كان نتاجها التتويج ببطولتى السوبر المصرى والأفريقى على حساب الأهلى والترجى التونسى على الترتيب، بالإضافة إلى التأهل إلى منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجارية، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الرجاء البيضاوى المغربى فى ذهاب دور نصف النهائى من البطولة الأفريقية أحد يومى 1 و 2 من شهر مايو المقبل، فيما يقُام لقاء العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يتسلم لاعبو الزمالك تلك المستحقات الأحد المقبل، بعد قرار مرتضى منصور بغلق مقر النادى لمدة أسبوع بسبب تعليق الأنشطة الرياضية حيث سيعود الفريق إلى تدريباته السبت المقبل على أن يتسلم اللاعبين المستحقات فى اليوم التالى.