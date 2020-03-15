شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط تعاقب الاتفاق ومحمد الشلهوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الاتفاق 10 آلاف ريال بسبب تأخر لاعبيه بالنزول إلى الملعب أمام الهلال، كما قررت تغريم محمد الشلهوب لاعب الأخير بـ20 ألف ريال لدخوله غرفة تبديل الملابس.
وأشارت لجنة الانضباط في القرار المنشور عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن لاعبي الاتفاق تأخروا بالنزول إلى أرضية الملعب بمباراة الفريق أمام الهلال في الجولة قبل الماضية، ما أدى إلى تأخير انطلاق الشوط الثاني من المباراة، وتغريمه 10 آلاف ريال.
وزادت اللجنة: تم تغريم محمد الشلهوب وعبدالله الحافظ لاعبي الهلال مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما بعد دخول غرفة الملابس في ذات المباراة وأسمائهم غير مقيدة في الكشوفات.
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