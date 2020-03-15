شكرا لقرائتكم غاراي يسجل أول إصابة بكورونا في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الأرجنتيني إيزكويل غاراي مدافع فالنسيا الإسباني يوم الأحد إصابته بفيروس كورونا، ليصبح أول لاعب في "لا ليغا" يتعرض إلى الإصابة بالفيروس.

ونشر غاراي عبر حسابه على "إنستغرام": لم يسر عام 2020 كما كان مخططاً له، لقد أصبت بفيروس كورونا، لكن لا داعي للقلق، أشعر بأنني في حال جيد، والآن أنا معزول وأتبع تعليمات الأطباء للتعافي من هذا المرض.

وخضع لاعبو فالنسيا إلى فحص طبي للتأكد من سلامتهم من الفيروس، لكن غاراي الذي يعاني من إصابة خطيرة في الركبة ستبعده عن ما تبقى من الموسم، كان أول المصابين، ومن الممكن أن يزداد العدد لأنه اختلط مع زملائه والطاقم التدريبي.