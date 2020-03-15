شكرا لقرائتكم نصف المشجعين يفضلون تأجيل يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استطلاع للرأي أجراه مركز "بوندسليغا باروميتر" بالتعاون مع قناة "شبورت 1" الألمانية التلفزيونية، أن نصف المشجعين الألمان يفضلون تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) لمدة عام واحد في ظل تزايد انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت وتحت عنوان "كورونا وكرة القدم" أن 49.1 بالمئة من المشجعين يفضلون تأجيل يورو 2020 إلى صيف 2021، فيما يفضل 26,2 بالمئة من المشجعين إلغاء هذه النسخة تماما.

وفي المقابل، يفضل 21.3 بالمئة من المشجعين تأجيل موعد البطولة لحين انتهاء فعاليات الموسم الحالي في ظل التأجيلات التي أقرت في معظم بطولات الدوري المحلية وكذلك بطولات الأندية الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما أكد 3.3 بالمئة فقط من المشجعين رغبتهم في إقامة البطولة بنفس موعدها المحدد سلفا.